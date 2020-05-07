麥長青禁滋擾索償案　被告自稱同是受害人

藝人麥長青（麥包）指遭人滋擾而申請禁制令及索償一案，今日(7日)於高等法院續審。被告黃美芳出庭作供，指自己都是受害人，涉案的118萬港元支票是交予生意拍檔買貨之用，不為意對方存入了麥長青的戶口。她承認於2015年初曾致電麥太追數，但被指當時曾聲言:「唔畀錢就講畀其他人知，包括曾志偉，會話阿麥生爭我錢，影響到你先生工作同聲譽就唔好啦」，她就強調從無說過。

來自內地的黃美芳供稱，她在港一直從事手機買賣生意，自97年起已在鴨寮街開公司，亦有做內地手機代理工作，在一次相關活動見過曾志偉且曾合照。

她續稱約於2014、15年間，她投資iPhone買賣生意，並透過男子吳志豪入貨。她指涉案的118萬港元是給予吳去買貨的款項，支票上收款人麥長青的名字是吳寫上。黃承認沒有追問收款人是誰是自己疏忽，但直言:「如果佢(吳)用我啲錢去還錢俾人我會有異議囉」。

黃表示得知被吳騙錢後有去報警，知道麥長青夫婦均是受害人。不過當她得知款項存進麥的戶口後，確有發律師信及打電話向麥太追討。她記不起是否有跟麥太提過認識曾志偉一事。

另外今早麥妻林孜亦有出庭作供，她指當時常在深夜收到追數電話，對方亦有「爆粗」，影響到她的心情及身體健康。而對方亦確曾提及會到電視城找她丈夫」。

另外，麥長青今早繼續作供時，呈上他在滋擾事件後的收入紀錄。他不同意事件對他的影響隨時間而減退，反駁指現時網上仍有人說他是老千，故需要透過法庭還他清白。他又指現時雖然仍有代言工作，但「現時價錢只係我係TVB時1/3」。