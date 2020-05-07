嶺大研紫外光消毒器　助逾千劏房戶消毒家居

新冠肺炎疫情持續多月，不少市民為避疫留在家中，惟劏房戶生活環境擠迫，衞生條件欠佳，部分更需與其他住戶共用廚廁等空間，感染風險大增。為減低劏房戶感染風險，嶺南大學創業行動與多個社福機構合作，自行設計及組裝30部紫外光消毒器，為至少1000戶劏房戶提供免費消毒服務，並優先惠及渠道衞生惡劣或家中有長期病患者的住戶，期望未來可增至300部紫外光消毒器，協助更多有需要家庭。

嶺大創業行動的「紫『礙』線計劃」獲賽馬會基金資助50萬港元，以本地容易購入的零件如腳架等，設計及組裝出30部紫外光消毒器，每次消毒程序需時約30分鐘，有效殺滅照射範圍內95%的病毒及細菌。

嶺大創業行動總監高永賢解釋，紫外光屬十分成熟的消毒技術，有超過90年歷史，加上效能高，「照近嘢(消毒)強度會大啲」，較適合在狹窄環境中使用，且消毒後沒有殘留物，令受惠者更容易接受。他又指，由於早前全港物流不便，特意選取「鴨寮街都買到嘅材料」，惟成本較大量生產昂貴，每部約需1萬港元，預料正式投產後成本可減半。

一家四口居於160平方呎劏房的馮女士指出，其住所屬「一劏三」，陽光難以照射入屋，惟其4歲兒子時常在地上玩耍，又不喜歡漂白水的味道，只能每日以熱水拖地3次，「窿窿罅罅又未必清潔到」，擔心孩子不慎感染病毒。馮上周獲義工上門以紫外光燈消毒家居，她稱雖然肉眼看不見變化，但感到十分安心。