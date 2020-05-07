入境處指首4月僅9000對新人拉埋天窗　比去年同期少40%

新冠肺炎疫情持續影響本港，打亂一眾有情人的結婚部署。入境處數字顯示，今年首4個月婚姻登記宗數，比去年同期下跌接近40%，少了約6000對新人拉埋天窗。餐飲業界表示，年頭是婚宴旺季，但疫情下婚宴數量暴跌近80%，大批新人選擇押後擺酒。

入境處數字顯示，今年1至4月共有9090宗婚姻登記，比去年同期的15,062宗，減少5972宗，跌幅達到39.64%；當中3月份至4月份本港疫情爆發高峰期，跌幅尤為顯著，今年3月份婚姻登記宗數按年減少1924宗，減幅達45.51%，而今年4月的婚姻登記宗數更加按年減少1674宗，減幅達57.05%。

餐飲業界指，每年1至3月及9至11月都是婚宴旺季，但今年受疫情影響，年初的婚宴數量減少接近80%，原本安排在該段時期擺酒的新人很多都選擇保留訂金，並將擺酒日期押後，導致酒樓經營十分困難。業界指，年底的好日子一早已被人預訂，選擇押後至年底擺酒的新人可能要選擇「平日」擺酒，但由於疫情發展未明朗，新人都抱觀望態度，甚至有原本計劃在今年10月擺酒的新人亦因為懼怕疫情而將婚宴延至明年才舉行。