健身房酒吧等明准復業　東主增防疫措施以策安全

政府在周二(5日)宣布放寬禁聚令及停業令，容許7類處所，包括遊戲機中心、健身中心、遊樂場所、公眾娛樂場所、美容院、按摩院及麻將天九耍樂處所，可以在明(8日)有條件地重開。各上述行業歡迎有關安排，並有不同防疫措施迎接復業。

在旺角經營健身中心的張先生指，期待政府放寬措施，表示已接獲不少客人預約查詢。他表示，中心以預約形式為主，故場內最多容納8至10人，亦不會進行小組訓練，可確保人與人之間有1.5米距離。另外，他已安排清潔公司定期消毒、儀器間會用膠板阻隔，並建議客人在運動前後佩戴口罩。

同區不少遊戲機中心仍舊關門，員工伍先生指重開後會遵從政府規定，為顧客量度體溫、確保員工與客人戴口罩與使用酒精搓手液，他指公司已購置膠板分隔遊戲機，明早將會安裝，場內亦會每小時清潔消毒，以保障客人安全。

另外，政府同時放寬食肆與酒吧防疫措施，在旺角經營餐廳的譚先生指，疫情至今生意已下跌10%至20%，由於餐廳領有飲食牌照，故仍有如常賣酒，今天亦會照常開放至凌晨3時。他期望同枱限制放寬至8人會帶來更多生意，「好多時客人飲酒都係一班5至6人，之前少咗好多呢類客。」在附近酒吧工作的員工則指，會在明天下午4時正式營業，現場所見有員工正在收拾枱櫈。