不獲2018年補選資格　劉小麗提選舉呈請

劉小麗2018年補選不獲入閘，她提出選舉呈請挑戰選舉主任的決定。

曾於2016年宣誓風波中被褫奪立法會議員資格的劉小麗，2018年11月欲捲土重來，報名參加立法會九龍西的補選，惟選舉主任以她主張「民主自決」、「捍衞『香港獨立』作為港人自決前途的選項」為由，裁定其提名無效。劉及後向法庭提出選舉呈請，高院今(7日)早開庭審理她的申請。法官周家明聽取各方陳詞後，決定擇日宣布裁決。

呈請人劉小麗今早到庭旁聽。答辯人分別為九龍西地方選區選舉主任郭煒勳，及勝出該次補選的陳凱欣。郭及陳今日均派律師代表。

代表劉的資深大律師石永泰陳詞指，劉於2018年再次在九龍西報名參選，但選舉主任郭煒勳卻裁定她提名無效。值得留意的是，同在宣誓風波中被DQ的姚松炎由功能組別轉戰九龍西直選，卻獲同一選舉主任批准入閘參選。

石指，劉於補選前曾接受報章訪問，當時她已重申不支持港獨，願鞏固一國兩制，也從沒提倡主權自決，但選舉主任仍質疑她並非真誠擁護《基本法》及效忠特區，在作出決定前，也沒履行責任給予她申辯機會。

代表選舉主任的資深大律師莫樹聯指，若呈請人不符合《基本法》第104條的要求，就不得擔任相應公職，即使選舉主任的決定可能自相矛盾，但法庭有權作出裁斷最後把關。假若有人支持港獨，不符合擁護《基本法》的先決條件被DQ，選舉主任及後仍准其入閘參加補選，這肯定是荒謬。

莫指，政治立場一般不會輕易改變，即使立場有變，責任也應落在呈請人身上，應由她主動向選舉主任提交「悔改」的證據。