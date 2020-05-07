鴨脷洲老鼠入屋情況嚴重　食環署死撐南區鼠患相對可控

南區區議會今(6日)舉行第4次大會，食物環境衞生署署長劉利群到訪，有議員就石排灣邨鼠患、署方進入新冠肺炎確診者住所進行清潔的機制，及香港仔街市翻新等問題作出質詢。食環署表示，南區的鼠患問題相對可控，署方仍與其他部門合作調查早前出現的大鼠戊型肝炎個案。

會議上，議員林德和就上月底香港仔石排灣邨有住戶感染大鼠戊型肝炎，向食環署查詢南區鼠患的情況。議員陳炳洋亦提出，雖然食環署指南區的鼠患情況大致受控，但鴨脷洲的老鼠入屋情況嚴重，質疑署方的老鼠偵測點相距太遠，令評估與實際情況有差異。

劉利群回應指，南區的鼠患情況相對可控，就該宗大鼠戊型肝炎個案，食環署已啟動機制作地區的鼠患調查，且與相關的部門有協作，尤其是與房屋署和路政署的合作密切；至於具體的滅鼠方法，署方有設熱能攝錄機監察老鼠的活躍情況，亦有使用捕鼠籠。

另外，議員林浩波指出海怡半島由新冠肺炎疫情爆發至今，共有5宗確診個案，當中包括1個單位出現2宗確診病例，雖然食環署有派員到海怡半島清洗附近街道，但派員進入確診單位進行清潔的進度卻緩慢，關注署方到確診單位進行清潔的程序，以及署方與衞生防護中心有否設立恒常穩健的通報機制。

劉表示食環署與衞生防護中心有聯絡機制，當出現確診者後署方會收到資訊，隨即安排附近街道的清潔工作。至於確診者家屬住所消毒的工作，他指出由於通常患者確診後便會立即入院，而同一住所的密切接觸者亦會被送至檢疫中心，因此署方需聯絡有關人士的家屬拿取鑰匙方可進入住所，令時間或會有所延誤。

此外，有議員向署方查詢香港仔街市快將翻新的議題，如工程的時間、會否因應區內新鮮糧食店的數量上升、限制新鮮糧食店數目等。劉指香港仔街市翻新工程預計需時14個月，會再與建築署討論能否壓縮工程。而街市翻新後的檔位及空間會更大，亦會有空調及座位，現有的檔戶若希望繼續營業問題亦不大，在翻新後會將有約160檔位，比以往少約一半，但強調重點是增加新鮮糧食供應，而其他非食物類乾貨的檔位數量則會減少。