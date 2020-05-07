認持摺櫈追打途人　建築工獲福建社團求情

去年9月15日炮台山及北角一帶，有多宗涉及「福建幫」追打市民及記者的暴力事件，其中一名穿白衣、持摺櫈進入炮台山港鐵站追打市民的地盤工李河龍，今（7日）在東區法院承認一項管有攻擊性武器並有所意圖罪，並獲兩個福建社團寫求情信。裁判官直指被告持摺櫈作武器，被打中者的傷勢必定不輕，下令先將他還押至5月21日等候社會服務令報告後判刑，強調有可能判監。

報稱建築工人的被告李河龍(48歲)，承認於去年9月15日在炮台山A出口外管有一張摺櫈，意圖將其作非法用途使用。

控方案情指，事發日近晚上8時，有持不同政見人士在英皇道及炮台山站打鬥，其中被告當時手持摺櫈襲襲多人，警方截停被告並抄下其身份證資料後放行，其後翻看現場錄影片段，發現被告事發時一直持摺櫈沿英皇道追打途人，更曾進入炮台山港鐵站內用摺櫈襲擊其他人。

警方在去年9月16日上門拘捕被告，並在他家中搜到事發時穿着的白衣，但摺櫈則沒有找回。被告警誡下承認當日懷疑胞弟被「私了」，故隨街執摺櫈打人及保護胞弟。控方指被告在2014年已有一項襲擊案底。

辯方呈上兩封福建社團為被告撰寫的求情信，但沒有透露內容，辯方指被告是一時衝動犯案，現已認罪知錯，強調當晚是聽聞胞弟被襲才出手，希望可獲判緩刑。