無綫入稟控區議員何啟明誹謗　要求法庭頒令禁抹黑

電視廣播有限公司(TVB)入稟控告民協副主席、深水埗區議員何啟明誹謗，指何在TVB停播港台節目一事上作出嚴重失實的指控，令TVB時事節目中立、專業及可靠的形象受損，要求法庭頒令禁止何繼續發布誹謗言論，及要求賠償。

入稟狀指，何啟明於今年3月4日至6日間，多次在其Facebook專頁、在通訊事務局辦事處及TVB電視城門外示威的場合，發布指控TVB涉政治打壓的誹謗言論。

入稟狀指，何的言論缺乏事實根據，令人假設TVB停播港台節目，是受到警務處處長投訴港台節目《頭條新聞》影響，亦令人誤信TVB偏袒內地及香港政府，限制表達自由。

但實情是，TVB的時事節目形象專業可靠，坐擁廣大觀眾群，新聞頻道單日觀看人數，由2019年上半年180萬升至今年首季230萬；TVB新聞應用程式的點擊率，在今年3月最後一星期高達300萬；TVB多個時事新聞節目，亦獲得本地及海外的獎項。

入稟狀提到，TVB曾向何啟明發律師信，要求他收回言論及書面道歉，及承諾不再發表類似言論，但何透過律師回覆，拒絕有關要求，TVB因此向法庭興訟。