首破本地網戀詐騙集團拘3人　一名治安警涉案被停職

澳門司警首次偵破本地網戀詐騙集團，估計受害人有40多人，且以男性為主，詐騙金額約290萬澳門元，行動中拘捕一名25歲澳門男主腦，以及一名26歲治安警，另有一名處理贓款的女同黨在上海落網。治安警察局表示，高度關注該名2018年入職的許姓警員，就其於入職前涉及的犯罪行為，現已對這名人員提起紀律程序及防範性停職。

澳門司警局經排查發現，今年年初多宗網戀案為同一犯罪集團所為，鎖定1名澳門主腦，並啟動警務合作機制，於昨日(6日)與上海公安局經偵總隊採取統一收網行動，分別在澳門及上海截獲3名疑犯。

司警表示，該犯罪集團自2016年起運作至今，主要在網上社交平台假扮少女以網戀、援交及兌錢等針對男性詐騙，至今已成功詐騙至少40人，集團主腦利用澳門及內地代購，以及網上博彩等途徑收款，之後再匯到廣東、廣西及上海等地多個銀行帳戶，期間更曾假冒司警人員作案。涉案的治安警於2018年入職，被捕過程中曾拒絕合作，經調查後發現他在2016年任職銀行職員，當時曾協助提供內地銀行卡為集團主腦開設支付寶帳號使用至今，並曾收取16萬澳門元騙款。

另外，司警證實主犯與另外6宗網騙案件有關，並成功尋獲8名事主，他們報稱損失共約68萬澳門元。司警相信仍有不少潛在受害者。