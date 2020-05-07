房協延長商戶停車場營辦商減租期　減幅由50%增至75%

香港房屋協會宣布增加租金寬減措施，進一步支援轄下商戶。房協今(7日)表示因應政府上月推出減輕企業負擔的措施，於上月1日至9月30日提高向轄下約450個合資格商戶及停車場營辦商提供租金寬減，由早前公布的50%增加至75%，為期6個月。今次租金寬減亦涵蓋幼稚園設施及廣告位租戶，房協預計有關措施將減少約1.3億港元租金收入。

房協於3月通過延長向轄下約430個合資格商戶及停車場營運商，提供50%租金寬減至今年9月30日。對於今次宣布為減租措施「加碼」，房協行政總裁陳欽勉表示，在新冠肺炎疫情影響下，不少行業正面對艱難時刻，因應政府措施，房協會加大力度為轄下商戶提供租金寬減，減輕其營運壓力，協助商戶繼續服務居民。

房協亦表示，如合資格商戶因政府防疫措施而被指令於上述期間停業，可向房協申請在停業期間全額租金寬減。至於停車場商用車輛月租戶，亦可向房協申請於上述期間減免75%租金。