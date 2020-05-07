警破便利店劫案團夥拘2男　揭另涉偷車牌及機舖劫案

警方搗破行劫犯罪團夥。去年12月9日凌晨約零時，元朗教育路一間機舖的職員準備收舖時，3名賊人闖入店內高呼打劫。3匪分工合作，其中1人擔當「天文台」睇水，1人負責搜掠，另有1人則威嚇店員，掠去手機及約5千港元現金後逃去。

至今年2月8日，一名私家車司機將座駕停泊在天水圍天暉路路邊，稍後折返發現私家車前後車牌不翼而飛，遂報警處理。翌晨8時許，有3名賊人闖入屯門欣田邨一間便利店，有人就地取材擸起一把鎅刀指嚇店員，店員不敢反抗，3人掃走2萬5千港元現金及100包香煙後，隨即登上另一名賊人準備好的私家車絕塵逃去。

屯門警區重案組接手調查第3宗案件，根據目擊者線索及店舖「天眼」片段，查出賊車的車牌號碼與前一日在天暉路被盜走的車牌一致。警方順藤摸瓜調查，期間比對上述機舖行劫案的閉路電視片段，再發現案件手法一致，而且賊人外觀、衣着及步行特徵等均非常相似，相信3案涉及同一犯罪團夥。

警方經過近3個月調查，成功掌握4名疑犯的資料，昨日(6日)及今日(7日)展開行動，拘捕2名分別43歲及36歲的無業男子，其中1人為第3宗案件的車手，另1人則在上述2宗行劫案負責「睇水」。被捕人士正被扣留調查，警方仍在追查案件，不排除有人在背後策劃，之後或有更多人被捕。