研發中心本月中完成重用口罩消毒　稱生產商承接價錢相宜

政府周二(5日)宣布全民派發可重用口罩，但無公開生產商及產地惹起質疑。創新及科技局今(7日)終證實部分口罩由晶苑國際集團在越南的生產線生產，而該集團執行董事王志輝，正是統籌方香港紡織及成衣研發中心的董事。研發中心今午邀請傳媒參觀位於大埔工業邨龍達環保紗廠的工場，總監陳慧欣指廠房主要負責為口罩消毒，口罩經過機器進行臭氧消毒後，達致除塵效果，之後會運到無塵間入袋，並放在紫外線(UVC)燈下15分鐘進行殺菌，職員會穿戴髮網、口罩及手套等保護衣物，符合衞生安全要求。

對於王志輝身兼晶苑及研發中心董事，陳指政府2月時與他們洽商，王並無參與決策過程，亦有進行利益申報及避席，她強調晶苑承接生產的價錢非常相宜，但未有透露確實金額。陳解釋，南豐紗廠和聯業提供地方裁布和車工，而龍達則提供地方和臭氧消毒機，不論在南豐紗廠或聯業，所有處理口罩生產過程的人員均由中心聘請。陳指，目前在龍達工場的工人共有70人，分兩更工作，每更工作7至8小時。

她續稱，大部分口罩是在越南由晶苑負責剪裁、車衣及消毒，其餘未消毒的口罩則會在龍達工場處理，她透露全數900萬個口罩已生產完畢，當中包括50萬個本地生產的口罩，越南生產佔850萬個，共有700多萬個已消毒。至於現時香港每日可消毒10萬個，預計5月中可以完成所有工序。