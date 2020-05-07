政Whats噏：灣仔摩頓臺社區活動中心　政府企硬唔撤

灣仔區議會早前就通過咗煞停「摩頓臺社區活動中心」呢個「小白象工程」嘅動議，但政府就懶理繼續工程。區議會今日（7日）再就工程項目開會討論，雖然班區議員想將成個項目推倒重來，不斷圍攻政府會唔會就「停止工程」再做諮詢，但政府就企硬唔會終止工程，仲話會盡一切努力完成個工程喎。

造價逾1.3億港元「摩頓臺社區活動中心」工程項目喺舊年8月已經展開，惟工程造價貴面積細，又一定要用團體身份先可以預約場地，呢啲規限一直令項目爭議不斷。現屆由民主派「揸莊」嘅灣仔區議會更喺今年1月通過煞停項目動議。

其實喺今日嘅灣仔社區重點項目工作小組會議上，班區議員主要針對工程嘅詳細分項花費、會唔會就「停止工程」再做諮詢、公開工程合約內容條款、工程嘅詳細設計圖則等圍攻班官，惟出席會議嘅建築署代表都無答案，仲畀小組主席楊雪盈窒佢「究竟知唔知自己起緊啲咩？」

至於喺區議員不斷追問工程分項花費嘅情況下，建築署代表就話依家已批出涉款1.15億港元嘅合約總額，包括總承建商、升降機分判商和供應裝備分判商合約，當中後兩者分別涉款225萬港元和2280萬港元。

之不過「公開合約內容條款」同就「停止工程」再做諮詢方面，民政事務總署助理署長鍾雅之就企硬回絕，講到明工程合約係機密文件唔會公開，又話工程已經開展，署方唔會終止工程，更加唔會再就「煞停工程」做諮詢，仲話會盡一切努力完成個工程喎。

楊雪盈最後就話要喺半個月內進行一個社區公聽會，畀將來有份使用活動中心嘅持份者發表意見，而政府官員就話會配合。