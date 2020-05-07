郭榮鏗搵法律意見　聲稱李慧琼無權主持內會

立法會內務委員會經歷16次會議後，仍未選出主席。主席梁君彥日前公布外聘資深大律師的法律意見，容許現任內委會主席李慧琼在選出新主席前處理其他內委會事務。負責主持內委會主席選舉的內委會副主席、法律界議員郭榮鏗亦尋求資深大律師的法律意見，指如一日未選出內委會主席，上屆內委會主席只能處理選舉，如被提名則由內委會副主席負責。

梁君彥早前尋求2名外間資深大律師的意見，指郭榮鏗處理選主席事宜所。採取的方法與主持選舉主席的職能不相同，認為李慧琼有權有責以主席身份召開會議，處理嚴重積壓的重要及急切事務。

郭榮鏗諮詣2名大律師意見，當中包括資深大律師戴啟思。郭指2人經審視《議事規則》和歷史背景後，認為梁君彥所尋求的意見會做成好大的缺口，會有利益衝突和濫用權力之嫌。

內委會明日(8日)召開會議，經民聯議員梁美芬表明不希望會議出現肢體衝突，希望民主派「收手」，又指民主派如果阻撓《國歌條例草案》通過，內地的《國歌法》有可能仿效《國藉法》，透過《基本法》附件三，直接在本港實施。

建制派議員梁志祥則指由去年10月至今拖延了大半年仍未能選出主席，直指泛民抱着輸打贏要的心態，只會令公眾對立法會失去信心，更會令立法會聲譽掃地。議員周浩鼎指郭榮鏗要承擔責任，諉過於人做法極醜陋，製造各種衝突損害社會。