馬會成立1.5億元基金　助中小型社福機構支援弱勢社群

新冠肺炎疫情持續多時，不少沒有政府資助的中小型社福機構，無法如期舉辦籌款項目，不僅服務大受影響，亦難以開展新項目協助弱勢社群。有見及此，香港賽馬會今（7日）成立「賽馬會社區持續抗逆基金」，涉款1.5億港元，以協助中小型社區服務組織及體育組織，推行6至9個月的短期計劃，為受疫情影響的弱勢社群提供身心健康的支援。

馬會表示，該會早前成立「新冠肺炎緊急援助基金」，協助逾200個非政府機構展開項目，以支援受疫情嚴重影響的社群。至今疫情稍見緩和，該會發現不少中小型社福機構均出現財政壓力，冀能資助有需要的機構，讓其可維持服務，或構思全新項目予弱勢社群。每個項目的最低資助額為10萬港元，上限150萬港元或機構全年總開支一半。

關護長者協會總幹事鍾少玲指出，該會沒有政府資助，主要靠慈善基金及善長人翁捐款，為社區長者免費提供一對一健康諮詢，及安排身體檢查等。惟受疫情影響，該會無法舉辦步行籌款活動，暫只剩下約3個月營運資金，擔憂未來或被迫中斷服務。鍾又指，不少基層長者受疫情影響不敢外出，又擔心防疫物資不足，心理壓力大增，冀未來獲馬會批出撥款後，可開展新項目支援長者精神健康。