讓錯誤知識及仇恨灌輸學童　梁美芬斥教育局失敗

梁美芬指老師道德水平不符合社會期望，而教育局卻避而不談。(何天成攝)

立法會繼續審議新一份預算案，議員梁美芬在發言時批評有老師教授鴉片戰爭竟公然歪曲歷史，又有學生說現時是「中佔」時期，完全顛倒歷史，讓錯誤知識及仇恨進駐小朋友內心，老師道德水平不符合社會期望，而教育局卻避而不談，證明局方非常失敗，軟弱無能，無任何阻嚇措施。

梁美芬又反對削減學校內地交流開支，同時促請教職員考慮凍薪，以表達心意。她又強調儘管有多大分歧，都要謹記一國兩制。

另外，工程界議員盧偉國反對削減資訊科技總監辦公室（資科辦）個人薪酬中的全年薪金預算開支，他指資科辦主要負責政府內部資訊科技的使用，促進各政府部門用電子方式遞交表格，建設智慧城市，推動電子政務。但在疫情下，政府部門大多在家工作，惟本港電子政務發展滯後，工程業界大受影響，工程圖紙提交、更改及批核等仍停留實體紙本，無法做到電子資料呈交處理，圖紙電子化仍要等多2年，故大力反對削減有關開支。

盧又指本港過去面對極端暴力衝突，最近又受疫情影響，經濟民生受到重創，社會各界認同推動創新科技提高各行各業競爭力，改善民生，加上早前政府亦宣布為科學園第二階段擴建計劃預留30億港元等，對於香港發展智慧城市，提升城市管理效率有實質幫助，業界表示歡迎，因此他強烈反對削減創科局局長全年薪酬開支，認為創科局的工作對香港發展尤其重要，不可隨便叫停。

他同時亦反對削減涉及發展局及運房局的開支，認為將直接影響本港基建工程及建造業界的生計，甚至阻礙發展7條新鐵路線。