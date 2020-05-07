梁君彥認無公開全份法律報告　明午內會4.5小時會議將討論

立法會內務委員會（內會）選主席事宜擾攘逾半年仍未解決，立法會主席梁君彥日前出招「剪布」，指外聘資深大律師的法律意見容許現任內會主席李慧琼在選出新主席前處理其他內會急務。立法會秘書處今日（7日）承認外聘的法律意見中，有另一份內容未公開，梁君彥亦證實並無公開全份報告。而內會明午（8日）召開的特別會議亦將討論該報告。

秘書處指梁已於5月4日就內會主席選舉延誤的事宜和外間資深大律師的法律意見會見傳媒，而由於另1份法律意見的內容，與可能引起的訴訟程序所涉及的事宜有關，秘書處指梁認為有需要就相關意見保留法律專業保密權，因此不宜公開。

立法會會議後梁被傳媒追問是否沒有公開全份法律意見報告，會否對其他議員造成不公平情況。梁指由於報告有一部份涉及法律訴訟，所以現時不會完全公開，重申法律意見只是給予立法會主席。至於被問到內會主持、議員郭榮鏗有沒有權力就此作出裁決，梁並沒有回應。

另一方面，內會明日上午的會議將進行選舉新主席，而下午則是特別會議用以處理內會急切和重要事務。而內會今日就特別會議發出修訂議程，顯示將就由立法會主席尋求的外間大律師法律意見報告、秘書處法律事務部報告、3月底在憲報刊登的附屬法例法律事務部報告、資深司法人員任命和法案委員會報告共5項議程進行討論。

特別內會會議將於明午2時半至晚上7時舉行，而上述的3份法律報告都涉及內會選主席事件，而內會將首先討論認為李慧琼有權有責召開會議，處理急切和重要事務的外間大律師報告，以討論在今個會期尚未完成主席選舉前，如何考慮、討論和解決內會的要務。至於「資深司法人員任命」的議程則指，任命張舉能為終審法院首席法官的法案。

另外，由於舉行內會和財務委‍員‍會的場地重覆，故原定明午3時開會的財委‍‍會會議將會取消，而同日上午9時至10時舉行的會議則如期舉行。