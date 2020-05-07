疫下被迫停工　演藝界盼政府盡快落實支援細節

新冠肺炎疫情持續3個多月，到近日終有緩和跡象。有政黨今日(7日) 聯同演藝界人士，約見商務及經濟發展局反映業界情況，指他們受去年下半年發生的社會事件和今年初新冠肺炎疫情影響而被迫停工，大部分是行業的自由工作者，不少未能繳交租金，亦有人亦無法給予子女生活費，故被迫向議員求助，並將情況轉達商經局，希望局方能盡快落實支援措施細節，幫助從業員度過難關。

議員周浩鼎引述商經局副局長陳百里回應，指政府已決定向每部電影提供900萬港元資助，同時撥出1000萬港元給孵化劇本用途，以鼓勵大家創作，又將2000萬港元成立培訓基金，協助「無工開」的人士，期望他們透過培訓，收取現金支援。

周強調，重點是落實以上3個方向的細節，他解釋，因目前這3個方案仍未落實，基層演員最怕支援不到位，未能直接收到款項，當中最大擔憂是欠缺一個完善的註冊制度，導致識別基層演員有困難，周建議演員可提供演出紀錄，向政府證明是業界人士，從而申領津貼，他又再次要求局方盡快提供申請資助的方法。

議員梁志祥則要求政府在疫情過後，舉辦例如展覽等大型活動，讓受影響行業，包括從事燈光、音響等人員「繼續有工開」。