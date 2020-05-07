西貢海域發現稀有棱皮龜　屍身腐爛估計未成年

有市民上周六(2日)在西貢水域發現海龜屍體，據悉該隻海龜是香港十分稀有的棱皮龜。研究人員發現棱皮龜時已腐爛，難以確定性別，但其背甲弧長有88厘米，從體長推斷為未成熟的少年海龜；而當時研究人員亦動用4人之力才能勉強將其屍體移動，可見體形之大。

根據香港城市大學傳染病及公共衞生學系的「海洋動物影像解剖研究組」Facebook專頁指，棱皮龜(Leatherback sea turtle)又名革龜，是現存7種海龜中體形最大的海龜，成年可長達3米。棱皮龜過往在港非常少見，其背甲非常特別，與其他海龜有明顯分別。

研究人員又指，棱皮龜與其他海龜不同之處是沒有堅硬的甲殼，其甲殼又大又長，亦比較柔軟，甚至可以屈曲，從而適應潛入深海時所造成的壓力，他們可以在深至1000米的海域活動，而其甲殼有7條明顯脊狀的紋路。

研究人員將為棱皮龜屍體進行影像解剖及傳統解剖，藉此進一步了解這種本港罕見品種。

漁農自然護理署回覆時指，上周六接報指西貢水域有海龜屍體漂浮，到場後發現為棱皮龜，該海龜體長約137厘米，發現時經已腐爛，故未能確定死因。署方續指，棱皮龜屬國際自然保護聯盟瀕危物種紅色名錄下的易危物種，體長可超過3米，是世界上最大的海龜。棱皮龜在全球廣泛分布，但於本港並不常見。

過去20年，漁護署只錄得2宗棱皮龜屍體發現個案，對上一次發現為2018年。在2017至2019年間，該署平均每年接獲11宗海龜屍體發現個案，大部分為綠海龜。