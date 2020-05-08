深圳小學高年級下周一復課　正與港府協商跨境學童安排

國家衞健委周四（7日）宣布，即日起內地所有縣域均調整為低風險，截至當天淩晨，內地累計確診病例82,885宗，死亡4633人，現有確診病例295宗、疑似病例4宗。鑑於深圳市小學高年級將於下周一（11日）復課，深圳市口岸辦副主任賀群周四透露，市政府正與港府商討跨境學童防疫問題，將向社會公布。

賀群在新聞發布會指出，港府日前已公布復學時間安排，深圳小學高年級以上學生也將於下周一起復學，市防境外輸入專班已多次召集市衞健、教育等部門，研究深港跨境學生疫情防控事宜，提出切實可行的防疫措施。其中，對於居住內地赴港上學的學生疫情防控問題，深圳正與香港方面協商，研究聯防聯控措施，制定通關保障方案。至於香港跨境到深圳上學的學生，市政府已制定《疫情防控方案》初稿，近期將在徵求港府意見的基礎上呈報實施，並向社會公布。

另深圳市政府新聞辦主任王楚宏指出，深圳各部門目前正研究常態化疫情防控，針對性地加強「外嚴防輸入、內嚴防反彈」的措施，鞏固防控成果。深圳海關副關長夏新生則指出，截至周四，深圳口岸已連續30天無境外輸入病例或無症狀感染者。