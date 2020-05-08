禁聚令放寬酒吧凌晨重開　客人急不及待戴罩夜蒲

港府為防止新冠肺炎擴散而實施的禁聚令等防疫措施已於昨日(7日)屆滿，政府在本月(5日)宣布，措施將延長14日至5月21日，但會放寬多項保持社交距離的防疫措施，當中禁聚令會由原本限制4人以上的聚集放寬至8人，將會在周五(8日)零時零分生效。

除放寬禁聚令外，現時食肆每枱最多4人的規定，也會放寬至每枱8人。8類處所可重新營業，包括戲院、麻雀及天九娛樂場所、美容院、遊戲機中心、健身中心、酒吧和酒館、遊樂場所及按摩院。其中酒吧和酒館等不可有音樂及跳舞表演，也需要有人數限制。至於停業令下需要繼續關閉的場所包括浴室、夜店和夜總會、卡拉OK和派對房間。以上措施也會在周五凌晨生效。

今日凌晨，記者在到中環蘭桂坊視察，只見大部分酒吧仍然關閉，僅有兩間地舖開門營業，內裡只有少量客人，街道亦顯得十分冷清。在開門營業的酒吧內，有職員忙於執拾，有職員坦言為今日傍晚作好營業準備，希望做多點生意。總體而言，他們均對政府放寬禁聚令表示歡迎，希望生意額能夠回復昔日景象。

另在西九龍太子的酒吧區，暫未見有酒吧開門營業，亦未見有客人等候光顧。但有在酒吧內為營業做準備的負責人表示，會於周五凌晨後開門「試業」，看看市道及顧客反應，由於疫情仍未完全消散，故會安排顧客隔枱坐作適當分隔，做好應有的保護措施。

有酒吧負責人鄧先生表示，未放寬禁聚令期間，酒吧未有開門，生意額可謂等於零，期間要蝕租、蝕工資，損失金額達七位數。進入凌晨時分，有一男一女顧客進入一間酒吧光顧，他們均戴上口罩做好保護措施，另有酒吧內有零星顧客，他們均未有光顧酒精類飲品只飲汽水。

在尖沙咀的酒吧區，有開了樓上酒吧8年的負責人Joe表示，停業期間員工手停口停，形容情況慘過沙士及金融風暴，對於政府的紓困措施，形容「有好過冇」，雖然重新營業仍有諸如相隔距離及顧客人數等限制，但在推出優惠及抗疫套餐促銷下，相信客人仍會前來光顧。