東方日報A2：反黑組金牌臥底　無間道販毒　警隊蒙羞

曾參與破逾億元冰毒案，西九反黑警署警長（俗稱「士沙」）涉私吞冰毒販毒被捕。警方據線報掩至尖沙咀一間酒店同層兩房間搜查，檢獲小量毒品，先拘捕兩名男女。調查期間，另一名男子突然持房卡開門入房，被探員拘捕並在身上搜出逾兩公斤冰毒，更遭揭發是曾參與破獲一點六億元冰毒案的西九龍總區反黑組警署警長，他曾任警方金牌臥底，警方懷疑有人在早前破獲的毒品案中盜去部分冰毒圖利，甚至涉及與黑幫勾結，毒品調查科人員昨晚在石硤尾的單位檢獲廿三公斤懷疑冰毒，合共逾廿五公斤、市值超過一千三百萬元，疑與涉案警長有關，另拘捕一名三十七歲涉販毒休班警員，與涉案警長同屬西九反黑組，負責看管證物，被捕人士均被扣查。

現場為尖沙咀麼地道帝苑酒店兩間同層的房間，旺角特別職務隊早前接獲線報，得悉毒販租用該兩間酒店房進行販毒活動。經調查後，探員昨凌晨持法庭手令掩至該兩間目標房間搜查，在房間內截獲一名男子（四十二歲）及一名女子（二十八歲），搜出小量冰毒、七點六克俗稱K仔的氯胺酮、三十七克霹靂可卡因、一批吸食毒品工具及十七萬元現金，於是以涉嫌販毒將他們拘捕，兩人均有毒品案底，當中被捕女子另涉一宗襲擊致造成實際身體傷害案棄保潛逃被通緝。

期間，另一名男子疑對警方正在房間內調查懵然不知，逕自持房卡開門進入其中一間房，探員見狀一擁而上，將他制服，並在其身上搜獲約二點一七公斤冰毒及約十萬港元現金，並以涉嫌販毒將他拘捕，行動中檢獲的毒品總值一百四十萬元。探員調查這名「自投羅網」的姓許男子（四十一歲），驚揭對方為隸屬西九龍總區反黑組的警署警長，曾參與上周二西九龍總區反黑組破獲的近廿九年來最大宗冰毒案，該案在油麻地一間地舖起出近三百公斤、市值約一點六億元冰毒。

警方不排除有人在早前參與搗破該一點六億元冰毒案行動中，伺機盜去部分冰毒轉售圖利，甚至勾結黑幫販毒，案件交由警方毒品調查科跟進，該科探員昨晨帶同搜毒犬，到該警署警長位於西九龍總區總部反黑組的辦公室及儲物櫃搜查但無發現，行動仍繼續，昨晚再拘捕一名休班警及搜獲更多毒品。鄧炳強對事件感震怒及痛心，認為涉案警員處理的案件性質敏感及涉及黑幫，將會被停職，警方亦會全面審視涉案警員以及其同事處理過的案件。

警隊上下對事件亦感震驚，據悉被捕「士沙」於一七年開始駐守西九反黑組，消息指，他二十年前為警隊的金牌臥底，屢獲嘉許，亦曾獲時任警務處處長曾蔭培頒發嘉許狀，另許於一四年亦獲頒發警察長期服務獎章。警隊內部刊物《警聲》曾報道，曾蔭培曾向當時為警員的許頒發獎狀，指他與另一名高級督察於○○年十二月至○一年十二月執行反三合會行動期間，表現專業及盡忠職守，拘捕及檢控四名毒販、十五名三合會活躍分子，瓦解荃灣區兩個惡行昭彰的三合會匪黨。據認識許的警務人員稱，許當年是警隊的金牌臥底，屢破大案，深得上司鍾愛，想不到廿年後會變成毒販，令人難以置信。

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