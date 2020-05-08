探射燈：擴大油缸　櫃車偷運柴油圖利

疫情影響下，有貨櫃車鋋而走險，將油缸加大，運私油返內地出售圖利。

疫情持續，百業愁雲慘霧，中港貨運亦大受影響，司機「車停口停」。為維持生活及供車，有中港貨車司機改裝油缸，冒險偷運私油返內地出售圖利，雖然利潤不多，但多勞多得，仍有不少人鋌而走險。貨運團體呼籲同業不要以身試法，並促政府盡快支援業界。

業界透露，部分中港貨車將油缸容量加大1倍，如1500立方厘米改到3000，偷運柴油到內地車場出售。他指兩地油價均為每公升3元幾角，司機只是賺取匯價，每運一次約賺取500至600港元，「總好過空車擺喺度。」

落馬洲中港貨運聯會主席蔣志偉承認行內有此情況，但強調只佔小數。他指不少中港貨運司機面對困境，若鋌而走險「搵快錢」，一旦被捕，隨時「扣人扣車」，影響日後返內地工作。他又指內地海關會要求車輛磅重，核對貨物及車輛申報的重量，「輕重100、200公斤都會響燈」。為助貨運司機解燃眉之急，他促政府盡快啟動第3輪「防疫抗疫基金」，並納入貨運司機以支援行業。

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