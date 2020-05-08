探射燈：中港貨車新胎北上舊胎返　走私黨月袋二千萬

政府為穩定日常供應，代中港貨運司機交內地健康檢測費用，惟每日多架中港貨車及農夫車「吉斗」來回，以螞蟻搬家形式走私車胎。東網直擊貨車胎場換新胎，無載貨卻在過關車龍中「插隊」，密密走胎。業內人士踢爆走私集團估計每月收益逾2千萬港元。關注團體直斥走私車胎「不務正業」，議員促兩地海關聯手打擊。

從事中港貨運的黃先生痛斥每日文錦渡口岸過關貨車車龍中，不少是走私車胎的貨車及農夫車，令過關時間增加。他坦言疫症已令收入大減，過關時間長再打擊生計，更不憤「政府變相津貼呢啲不法司機走私圖利！」

東網記者跟蹤直擊，一架裝有似「漏氣」舊胎的農夫車，駛入文錦渡路一個胎場，工人「唧高」車輛換上4條新胎；司機自取一條新後備胎。裝上新胎的農夫車即飛快駛向文錦渡口岸過關，在排隊過關車龍中「插隊」，而且車尾門打開，示意沒有運貨。當日下午，該農夫車再由內地返港，惟車尾門仍然打開無載貨，並已換上全部舊胎，再駛回胎場。涉嫌走私車胎的貨車上午平均每小時有10架，下午每小時約15架。

業內人士踢爆，走私車胎的貨車司機每轉賺200至600港元，每日可走4或5轉，日賺至少千元。走私集團利潤就更可觀，據了解，每條20吋的走私車胎利潤約400港元，以每日100架車來回4轉計算，走私集團每月收益可達2400萬港元。其他車胎型號利潤亦豐。惟部分走私車原廠安裝17至19吋胎冒險改車安裝20吋，又有胎場為節省時間，上胎時會少裝1粒螺絲，增加「甩轆」風險。

落馬洲中港貨運聯會主席蔣志偉指內地海關不時打擊此類走私行為，一旦被發現，司機隨時被「扣車」或行政拘留等。議員劉國勳亦斥責走私車胎司機行為自私，濫用政府津貼外，亦令到正當司機生計雪上加霜。他建議香港海關多加留意有異樣的車輛，將問題車牌交予內地海關跟進，加強雙方情報交流，合力打擊走私行為。

運輸署發言人指，據內地相關部門提供的數字，由上月10日起至上月底，平均每日約有1760名合資格跨境司機，分別在深圳及珠海5個陸路口岸，進行新冠病毒核酸檢測，每次費用350元港元，由特區政府承擔費用。

香港海關發言人指，一向以風險管理對進出境旅客、貨物、郵包和運輸工具進行查驗，以防止未列艙單貨物及受管制品非法進出本港。

警方發言人指，車輛非法改裝輪胎可被處罰款1萬港元及監禁6個月。新界北總區交通部及邊境警區交通部不時在區內進行交通巡邏及執法，若發現有車輛疑被非法改裝，警方會安排該等車輛驗車，並根據報告，對違例的項目作出檢控。

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