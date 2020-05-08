Dr.東：30萬港女患子宮內膜異位症　早醫治可免懷孕難

有國際研究指，每10名女性便有一人受子宮內膜異位症困擾。

子宮內膜異位症困擾無數女性，醫學界估計本港最少有30萬名女性患有該病，有國際研究更指，全球患病女性多達1.7億多。不少患者因此病而經痛，甚至無法懷孕，但醫學界至今未找到病因。丹麥一項近期公布的醫學研究發現，女孩年少時若高且瘦，成年後出現子宮內膜異位症的比率較高，研究人員懷疑與她們在成長時期的體內雌激素較肥胖且矮小的女性多有關，以致成年後容易觸發子宮內膜異位症。

這項由丹麥臨床研究及預防中心進行的研究，追蹤分析了17萬名女性的情況，計劃開始時她們大都年約7至13歲，研究發現，比起矮小及過重的女孩，高瘦及苗條女孩長大後更易患上子宮內膜異位症。

研究指，雌激素可以令女孩長高，但同時亦容易誘發子宮內膜異位問題。研究人員舉例指，兩名同為7歲的女童，若體重有2.3公斤差異，較高者比矮小者將來患上子宮內膜異位症的機會高8%；另一例子是，若兩名女孩身高有5.2厘米的差距，較高者患病機會料較矮小者多9%。

子宮內膜異位的成因至今不明，有可能與遺傳或免疫系統有關，也有機會是接觸了化學品，現時唯一有效的檢查方法是透過腹腔鏡，由醫生將一條幼金屬探管經患者肚臍下方的皮膚插入腹腔內檢查，若發現有異位情況便可進行手術移除或以荷爾蒙藥物治療。

有國際研究指，全球約有1.7億名女性有子宮內膜異位問題，即每10名女性便有一人患病，她們較其他女性難懷孕。丹麥的醫生認為，大多數女性太遲發現問題，若她們能及早發現，治癒機會便愈大。

子宮內膜異位是指子宮內膜細胞在子宮以外的器官出現，異位的子宮內膜和正常的子宮內膜一樣，每月都會分解脫落及出血，惟其血液卻無法如正常經血般排出體外，積聚在體內會形成疤痕組織，患者因而感到疼痛、疲累、月經流量過多及增加不孕機率，有時亦會令腸及膀胱出現問題。

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