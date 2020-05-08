網民熱話：多功能姐姐教功課　高水準手繪地圖獲激讚

不少僱主形容遇到好外傭，如中六合彩般困難。近日有僱主在網上上傳一張手畫地圖，稱是外傭為仔仔做功課徒手畫成，更大讚姐姐做家務、為少主補習一腳踢，惹來網民羨慕非常。

相信是僱主的網民Yun Chi Ally前日（6日）於Facebook群組「外傭僱主必看新聞訊息」分享有關圖片，貼文稱仔仔當日的功課需要印出來做：「姐姐見我未得閒print出嚟，竟然喺A4紙畫咗幅香港地圖出嚟畀阿仔做...」圖中所見，姐姐的手畫地圖十分逼真，堪稱技藝高超，僱主亦大讚「真心覺得姐姐超勁！」又稱多年來姐姐都非常貼心，除了一般家務以外，臨睡前都會為仔女講故事書及教功課，自己十分感激：「真係好多謝姐姐咁多年嘅付出！」

貼文發出後惹來眾多網民稱羨，僱主其後補充：「（姐姐）由34歲做到依家42歲，大學畢業讀Nursing，英文能力好好，冇乜鄉音」，又指對方第一份外傭工作就是在自己家裏，相信也是最後一份。可惜對方這次約滿後即將回鄉與家人團聚，相信自己及仔女屆時將十分不捨。

不少網民大讚姐姐畫功了得：「畫得好靚呀！好似打印出來咁」，有人則稱如此高質的姐姐簡直百裏挑一：「一百個都搵唔到一個」；有人更建議僱主可以培養：「有天分，送佢去學畫畫」。

網民有話說：

Vannie Lau：真係要好好珍惜呢個姐姐！同中六合彩一樣咁難先搵到個好嘅

Triska Lee：爸爸都唔會咁認真同小朋友做功課，你呢個姐姐真係超讚！

Linda Ho：其實好多姐姐都好叻，只係生活逼人

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