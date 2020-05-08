港大發現新冠病毒攻眼威力勁過沙士　公眾場所捽眼隨時中招

新冠肺炎病毒在全球造成300多萬人感染，香港大學醫學院公共衞生學院副教授陳志偉及研究團隊發現，新冠病毒(SARS-CoV-2)更容易感染人類呼吸道和眼結膜，而且，新冠病毒遠比沙士病毒更容易感染人類結膜和上呼吸道。今次是全球首次有研究就感染眼結膜的結論提供相關證據，該研究成果已於權威學術期刊《The Lancet Respiratory Medicine》發表。

研究發現，如果人類觸摸受污染的表面後擦拭眼睛，傳染性病毒就有可能會透過手部接觸傳播，研究人員認為，市民在公共場所要謹記避免接觸眼睛；並要定期使用肥皂、水或酒精搓手液潔手，以防新冠病毒有機會從受污染的公共場所設施如桌、扶手等物件表面，意外傳播到眼睛和鼻。

據介紹，研究團隊致力研發在實驗室中培養人類呼吸道和眼睛組織的方法，並將這項技術應用到呼吸道病毒研究中，在三級生物安全水平(BSL-3)實驗室利用人類上呼吸道和眼部組織，對比新冠病毒、沙士病毒、以及H5N1和2009年H1N1大流行的流感病毒的感染情況。團隊發現，新冠病毒遠比沙士病毒更容易感染人類結膜和上呼吸道；而新冠病毒的感染程度與2009年H1N1流感大流行所觀察者相若。