陳淑莊涉違禁聚令死撐是開會　單據揭酒吧營業中

身兼公民黨副主席的議員陳淑莊，上月2日在深水埗一間酒吧與40人「開會」，疑違反禁聚令。有消息指出，該酒吧負責人早前按法庭搜查令內容，向警方交出事發當日酒吧全日的營業數據，被發現當晚11時後，仍然有多張消費單據，顯示酒吧很大可能仍在營業「做生意」，並非已下閘的「私人地方」。據了解，警方已經就案件再作調查，其中一個調查方向為尋找當晚該時段的其他顧客，以確認當晚情況。

消息指出，警方調查該間酒吧的消費單據時，發現部分單據紀錄時間為上月2日的晚上11時後至凌晨時分；而陳淑莊等人在酒吧的「開會時間」則由當晚11時許開始。調查發現，單據時間與陳等人在酒吧內「開會」時間有重疊，當時酒吧很可能仍在營業，並非「私人地方」。

陳淑莊早前就事件解釋，聲稱是以議員身份出席公務會議，又指當日該酒吧已下閘，屬私人地方，他們在酒吧內商討政府加強管制飲食業的措施，認為是屬於豁免範圍。警方上月17日晚曾持搜查令到涉事酒吧取證，帶走閉路電視及電腦等裝備，但經警方檢查後，發現內裏沒有硬件，亦沒有當日的閉路電視片段。