海洋公園籌備重開限每日客量減半　入場前要預先登記

新冠肺炎令全球主題公園相繼關閉，香港海洋公園早於1月26日暫停營業，至今已3個多月。海洋公園今日(8日)宣布，有見近日疫情放緩，公園正審慎釐定重開時間表，並將於重開期間採取一系列防疫措施，包括限制入場人數及機動遊戲設施的客量至一半，開放時間縮短為上午10時至晚上6時等。海洋公園亦指，屆時會推出港人優惠及新體驗，詳情將於稍後公布。

海洋公園行政總裁李繩宗表示，因考慮到訪客員工及動物的安全，暫時未決定何時重開。疫情令公園「史無前例」關閉，預料損失100萬遊客，大量早前落實的營銷項目亦因而取消，原定可獲得的收入註銷，新業務亦全線停頓，令公園承受重大且深遠的財務影響，他形容財務狀況前所未有地嚴峻。他預計，重開公園後估計訪客多為本地客，公園會於重開後推出多項推廣優惠。

海洋公園管理及演藝節目執行總監吳守堅指出，海洋公園恢復營運初期會實施多項防疫措施，除減少公園入場人數及縮短開放時間外，所有劇場亦採取隔行入座措施，訪客須預先於網上登記以限制每日入場人次，進入公園前均須量度體溫。訪客於入口及遊園甚至玩機動遊戲時，均須佩戴口罩。公園手機應用程式的「預約通行證」免費預約景點增加至6個，讓訪客預約遊玩時段，減低輪候區人群聚集。