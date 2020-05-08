房署恢復居屋揀樓　香港前景未明申請者憂心

因應新冠肺炎疫情，2019居屋單位曾兩度暫停揀樓程序，房屋署今日(8日)恢復讓被抽中的市民揀樓，每組揀樓人士只可安排兩人出席，並須戴上口罩。有獲選申請者表示，疫情加上香港前景仍未明朗，下決定時有一定憂慮。

政府因應疫情調節選樓人數，並設有兩個選樓時段，分別為上午10時和下午2時30分開始。今早9時半已有約40名市民輪候。家庭主婦唐女士成功揀選將軍澳300呎雍明苑單位，一家三口現居住港島南區的公屋。她首次申請便成功揀樓，惟心情未有太高興，坦言：「經濟同疫情絕對係考慮因素，同埋都擔心香港唔知應唔應該留低。」

從事保安工作的劉小姐今天陪家人前來，希望能揀選將軍澳雍明苑400呎單位，供兩至三人住。她明白現時疫情或會導致市場裁員減薪，但認為只要願意，總會有能力找到工作應付開支。

居屋於去年12月9日開始揀樓，但曾因應疫情，一度分別於今年1月底和3月底暫停。居屋2019推售6個新建居屋發展項目，合共4871個單位，今期居屋現仍有1339個單位可供出售。