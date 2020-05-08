可重用口罩「以銅防菌」代替專利涉誤導　創科局稱改良後可洗60次

立法會財務委員會今早(8日)召開會議，議程原討論創新及科技基金追加撥款40億港元，以資助生產商在港設立新智能生產線，以及作為給予科技園公司的注資股本發展微電子中心。但會上多名泛民主派議員關注政府派發的可重用口罩，並無加入當局聲稱口罩獲得專利及獎項的「弱磁場防污染」技術，僅採用「以銅防菌」技術代替，質疑政府有誤導公眾之嫌。

議員陳淑莊批評政府貨不對辦，做法魚目混珠，又指若口罩是商品的話，已違反《商品說明條例》，認為有誤導公眾之嫌，關注政府會否再查證後向市民道歉。議員林卓廷則引述化學博士鄺士山，質疑「兩種口罩有啲咩係一樣」，當中並沒有承傳任何技術及部分，詢問創新及科技局局長薛永恒早前在記者會的說法，是否隱瞞公眾。

薛永恒表示，他作為機電工程師，無能力證明是否適合展示專利，但指專利涵蓋範疇廣泛，由很多不同部分組成。他又承認研發過程重用口罩並非盡善盡美，假如專利擁有人已作出確認，就應與大眾分享，希望市民支持。薛又指滿足社會需要才是抗疫目的，但相信研發過程需要改良，認同要以開誠布公的態度應對，讓市民知道產品好處。

創科局常任秘書長蔡淑嫻表示，政府諮詢專家意見後，發現採用「弱磁場防污染」技術的口罩，只能清洗20次，故放棄使用，強調經改良後的銅芯抗疫口罩，可清洗60次，而其他特性和成分仍存在。