擲汽油彈宣洩不滿　15歲少年認罪候判

15歲男生自去年6月發生反修例風波以來，有感政府麻木不仁，對民意充耳不聞，加上不滿建制派歪曲事實和警方處理示威的手法，他不懂如何發洩心中怒火，遂在深宵時分向着無人的馬路投擲汽油彈，最終被捕。男生自知行為不智，愧對家人，今(8日)在屯門法院兒童庭承認縱火和管有物品意圖損壞財產兩罪，還押至5月26日判刑，期間索取感化和勞教中心等報告。

辯方律師求情稱，被告自去年6月起已參加公眾活動，覺得政府和警察的手法令他困惑，他控制不到自己的情緒，但沒有向家長和社工尋求協助，最後學習一些比他年長的示威者，在半夜犯案發洩情緒。

律師強調被告並沒有特定攻擊目標，案發時雖有人經過，但他的投擲方向既沒有人也沒有貴重物品，顯示他有思考過會否傷害到人。被告已有反省，被捕後在屯門兒童及青少年院還押4個月來表現良好，顯示他本質不壞，希望法庭先索取報告再判刑。

裁判官看過現場片段後，接納被告沒有造成破壞，只是令馬路熏黑，希望被告知道自己的行為是極為愚蠢，慨嘆：「唔知掟兩個汽油彈改變咗啲乜？」現階段先索取感化官、勞教中心和更新中心報告後再判刑。

案情透露，一名男途人於今年1月8日凌晨1時許，駕車至元朗鳳翔路時，看見被告向行車路投擲兩枚汽油彈，之後逃跑；男途人的行車紀錄儀拍下經過。警方接報到場，並在鳳琴街拘捕被告，並搜獲打火機、毛巾、剪刀和木筷子等物。