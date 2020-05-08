新巴車長坐城巴毆司機釀車禍　被判監21天

兼職新巴司機乘搭城巴前往港珠澳大橋途中，因路線問題與正在駕駛的城巴司機爭執，期間揮拳襲擊城巴司機，導致巴士失控撞壆。涉案兼職新巴司機早前承認一項襲擊致造成身體傷害罪，今（8日）在西九龍法院判刑。裁判官指被告同為巴士司機，應知行車時不得與車長對話等規矩，斥被告犯案是「知法犯法」，惟考慮被告案發前受兒子罹患癌症的消息影響，終判被告即時監禁21天。

50歲被告鄧少鋒，報稱是非專營巴士司機。辯方求情指，被告當時沒有揮拳打事主，而是想拉下他的面罩，因被告受事主出言侮辱後感不忿，故想看清其容貌以作投訴。辯方於庭上播放涉案巴士的閉路電視錄影，除了見到二人爭執外，駕駛中的事主多次沒有雙手緊握軚盤和側身與被告對話。

裁判官量刑指，被告說不是揮拳而是拉口罩的辯解不合理，儘管控方不爭議該說法，惟被告鹵莽的行為必定令事主受驚和反抗，因而導致交通意外並危及其他道路使用者。

案發於2019年5月24日早上6時許，被告乘搭城巴A21號線雙層巴士前往港珠澳大橋，當巴士駛至大橋香港口岸順暉路附近時，被告因路線問題與正在駕駛的城巴車長發生爭執，他一拳打了車長左臉一下，又捉著司機左手臂。期間巴士失控撞路壆，被告跟司機同告受傷。