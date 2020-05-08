多人涉示威期間犯案　均申押後諮詢法律意見

九龍城法院今日有多名涉及示威相關罪行的被告提堂，全部均押後答辯。

年11月11日，有市民發起「大三罷」，全港多區出現反修例示威，期間警方拘捕多人，當中4男1女分別被控襲警、刑事損壞、在公眾地方造成阻礙等罪，今日（8日）分5案在九龍城法院提訊。全部被告均毋須答辯，法庭將所有案件押後至6月再訊，讓辯方索取文件及提供法律意見予被告。各被告俱獲准保釋，但不得離港。

其中25歲被告劉禮彥，報稱廚師，被控於2019年11月11日，在紅磡暢運道8號紅磡港鐵站A出口外行人天橋近理工大學，陳列2組膠圍欄，所佔範圍約1.5平方米，對在上述公眾地方的人造成阻礙；襲擊高級警員A；損壞屬於A的眼鏡。案件押後至6月5日。

22歲女被告曾曉慧，報稱任職行銷工作，則被控於同日在紅磡育才道8號理工大學近陳麗玲樓，襲擊警署警長A。案件押後至6月19日。

22歲被告楊添權，報稱文員，被控於同日把一堆竹枝放在蕪湖街及馬頭圍道交界之馬路上，對公眾地方的車輛造成阻礙。案件押後至6月5日。

18歲被告李卓謙，報稱學生，被控於同日在黃大仙龍翔道沙田坳道交界，管有適合作非法用途的工具，即8支六角匙，意圖將其作非法用途使用。案件押後至6月5日。

而一名17歲楊姓學生，就被控同日在清水灣道牛池灣街市外，抗拒警司X、總督察Y和督察Z。案件押後至6月23日。