海洋公園損失百萬客財困嚴重　現金儲備9月用罄

新冠肺炎疫情令海洋公園史無前例關閉，零收入3個多月，致原本已嚴峻的財務狀況更加拮据，海洋公園行政總裁李繩宗坦言，2至4月預料已損失100萬客量，而大量先前落實的營銷項目因而取消，原定可得的收入注銷，新業務亦全線停頓，預計公園的現金儲備只能用到9月。

李續說，關閉公園造成很大財政壓力，「開源唔到，只好節流」，3月起行政人員減薪三分一，其餘不同職級的員工則每月需放一定日數的無薪假，直至公園重開。即使採取節流措施，但日常的維修及折扣費用依然要繼續，將會申請政府兩輪防疫基金救急，包括保就業計劃以及按食肆面積的一筆過補貼，希望政府理解個行業苦況，再推第三輪補貼計劃。

而原定海洋公園向港府申請撥款106億港元「救亡」，李指會繼續積極與政府及各持份者溝通，尋找合適的方案，政府已得知公園的營運狀況，希望盡快達成共識。

另外，李繩宗將於下月底退休，他稱會如期離任，公園正尋找合適人選接任。