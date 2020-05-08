內地破10億元人民幣走私凍肉案　經香港偷運

內地海關及公安近期多次在珠三角地區查獲大宗走私凍肉案，周四（7日）晚至周五（8日）凌晨，黃埔海關緝私局與東莞市公安局聯手破獲一宗偷運走私凍肉入境案件，疑犯從境外入貨，並經香港發貨，將凍肉偷運至東莞。案值高達10億元人民幣（約11億港元），警方同時繳獲逾萬噸走私凍肉。

報道指，黃埔海關緝私局與東莞市公安局經過半年多的調查，掌握到一個以曾某明、曾某玲二人為首的走私凍肉犯罪組織的主要走私路線及手法。周四晚，海關緝私局與公安局共出動458人，分成62個行動小組，在廣東省廣州、東莞、汕頭、深圳，以及廣西桂林等地展開搜查和拘捕行動，共逮獲36名疑犯，並當場查獲涉案的凍牛肉、凍雞腳、凍豬肚等凍肉逾萬噸，以及一批單據和電子證據。

據了解，自2019年起，由曾某玲操控的一間東莞公司，從境外訂購凍肉並發貨到香港後，由曾某明等人將凍肉偷運至東莞道滘、中堂，以及廣州南沙等碼頭上岸，再轉運到東莞大嶺山、鳳崗等地的冷藏庫存放並銷售牟利。

在其中一個非法冷藏庫內，海關緝私人員發現堆放大量外包裝顯示來自境外的凍肉，卻無法提供合法的進口單據資料和檢驗檢疫證明，而存放這些凍肉的客戶資料，也是使用化名或代號的非真實客戶。