政Whats噏：憂內會起肢體衝突　嫻姐溫提大樓保安小心

立法會內務委員會（內會）今朝（8日）召開嘅第17次會議又選唔到主席。由於泛民主派同建制派互不相讓，令人擔心晏晝嘅會議會發生肢體衝突，做過20年議員嘅陳婉嫻（嫻姐）今日都話非常擔心，仲話自己尋日（7日）有特登返議會大樓叮囑大樓保安要小心、注意安全。擔心都冇用，要發生嘅總會發生，兩邊陣營霸位嘞！

由於之前喺處理修訂《逃犯條例》時，負責審議條例草案嘅法案委員會鬧出「雙胞胎」，繼而發生肢體碰撞，甚至有人受傷。前車可鑑，嫻姐今朝見傳媒時都話非常擔心肢體衝突事件會再次上演，所以身為前議員嘅佢尋日都有特登返去探大樓保安，叮囑佢哋要萬事小心、注意安全。

嫻姐仲話自己20年嘅議員生涯都試過處理選主席事宜，覺得依家用超過半年都未搞掂，「我就接受唔到喇」。嫻姐覺得，如果事件持續發生落去都解決唔到，好可能最後都要中聯辦和港澳辦出手都未定，但首先立法會主席梁君彥都應該盡力調解呢次風波。之不過面對呢個棘手局面，嫻姐都話無解，只能祈求天佑香港咁喎。