愛滋男師與14歲童無套肛交　2人男男按摩社交群組相識

一名報稱任私人補習導師的愛滋病及梅毒帶菌者，在社交網站instagram開設名為「男對男按摩」的帳戶，跟一名14歲男學生攀談，並邀他兩度到其住所接受免費按摩。期間男生雖多次表示抗拒，但補習導師仍在沒使用避孕套的情況下與他肛交，並暗中拍照拍片，更把部分相片放上互聯網。這名補習導師定承認兩項與未滿16歲男童同性肛交、及一項發布兒童色情物品罪，今天（8日）在高院接受判刑。不過法官要求參考被告的心理報告及男生的創傷評估報告，故將被告還押至5月29日判決。

被告張柏麟（33歲）被捕後向警方透露，他在2017年驗到對愛滋病毒呈陽性反應，須定期到醫院覆診，但情況一直穩定。另外他在2018年亦驗出體內有潛伏梅毒，已在同年7月接受治療。

法官表示，本案事主X最新的創傷評估報告於去年8月撰寫，指事件對他與他家人都造成嚴重困擾。她想了解X的最新狀況，及臨床心理學家對被告的評估，故決定押後案件，3周後才聽取求情與量刑。

據案情透露，事主X在2018年7月首次在被告的instagram帳戶「M2M Massage」（意譯「男對男按摩」）留言。被告問X想不想按摩，並在知道X只有14歲後，表示不會向他收費。最終X在同年7月29日到被告於屯門的住所。

兩人見面後，隨即有不同程度的親熱行為，期間X多次試圖避開被告用手指及陽具進入其肛門，但最終被告還是最少兩次成功進入。事後X表示，被告原本答應會用避孕套但又反口，所以他並不同意與被告肛交。

事發後X與被告仍保持聯絡，X並再找被告為他按摩，但表明不會肛交。兩人在2018年8月27日再在被告住所見面。但這次被告仍強行與X肛交，過程中被告更把X強行按在洗手盆上，然後強行進入。

事後X無向任何人透露此事，直至朋友告訴他在網上見到他的不雅照片。X向被告表達不滿，被告才將網上照片刪掉。而另一方面，X的家人亦發現了X與被告的instagram對話，事件因而曝光。

被告在2018年10月被捕，警方在其手機找到35幅照片和3段影片，拍攝到他與X的性行為。他承認在為X按摩時會先為他戴上眼罩，然後暗中拍照拍片。