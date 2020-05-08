8類處所今有條件復業 市民指「忍咗好耐」即去光顧

政府早前宣布8類商業處所有條件復業，《東網》記者今午（8日）在旺角一帶巡視，獲復業的場所未見人山人海情況，有不少市民都為放寬停業令感到開心，直言「忍咗好耐」。

有旺角的麻雀館場內設有間板分隔每枱麻雀枱，有職員指營業時限制在中午12時至晚上12時。朗豪坊一間戲院播映之前已播過的戲，不時有情侶到場揀選電影；電腦螢幕顯示，不少電影已被人買去一半座位，戲院職員馮先生指今日最早的戲在10時10分放映，一間院坐滿一半人，多數客人都是獨自到場，又強調場內有足夠的防疫措施。

位於旺角中心的一間遊戲機中心，場內約有數十人，每枱遊戲機之間均有隔板，又有告示指每枱機前不能聚集多於8人，中心內必須佩戴口罩。現場所見，大部分人有戴口罩，入場前亦需要測量體溫。

旺角中心美甲店林立，即使中午時分每間店均坐滿客人，職員和客人均有戴上口罩。客人曾小姐直言「忍咗好耐」，十分樂見美容院等場所復業，「一開返就即刻過嚟整（指甲）」，她又指停業令實施前每2個星期便會美甲1次，等到「指甲都長晒」，每次消費約200至300元。對於戲院同樣可以復業，她表示已經「睇定有咩戲可以睇」，與朋友聚餐亦可「約多啲」。

未能到健身中心近2個月的蘇先生坦言「開心好多」，他指停業令生效前每周3次到場健身，每次約個半小時，但停業後只能跑步、掌上壓和看書等消磨時間。他表示之前假日時和家人聚餐時需要分枱，放寬後終可「開開心心食飯」。