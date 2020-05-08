疫情下少做運動曬太陽或致骨質疏鬆　中年女性高危

新冠肺炎疫情襲港逾百日，禁聚令下市民都不敢外出，加上康體設施和運動場地亦未有開放，市民運動量和曬太陽的時間大減，可能引起骨質疏鬆等慢性健康問題。香港各界婦女聯合協進會今(8日)在母親節(10日)前夕，提醒婦女在疫情下，仍要爭取時間多做運動、曬太陽、吸收鈣含量高的食物，並攝取適量鈣片，以保持骨質密度。

婦協副主席黃汝璞表示，對一眾母親而言，健康就是母親節最好的禮物，遂邀請梁冬陽醫生分享如何預防婦女常見的骨質疏鬆症，希望一眾女性都能及早了解和預防此「無聲殺手」。

梁指出，有一半女性會患上骨質疏鬆，遠高於男性的33%，而高危因素包括，年老、曾有骨質疏鬆或骨折的病史、女性在45歲前收經、鈣攝取量不足、缺乏運動和曬太陽和吸煙等。因此，中年女性一般都是高危人士，女性一般在收經後8至10年，骨質的密度便會開始降低，所以更年期後的女性應定期檢查。根據世界衞生組織的標準，若骨質密度為負2.5以下，則屬於患上骨質疏鬆症，必須吃藥或者打針治療。

梁醫生提醒婦女，要定時進行骨質疏鬆檢查，以免發生骨折後才補救。她指，即使是年輕女性亦同樣要及早預防，建議女性35歲前開始補鈣和多做運動。她又指，可在日常飲食中，多吃芝士、沙甸魚、腐皮和杏仁等鈣含量較高的食物，同時也可以考慮適量吃鈣片。