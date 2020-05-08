名教育家陸趙鈞鴻欠樓按　法庭頒令強制收樓

本地知名教育家、啟思幼稚園創辦人陸趙鈞鴻，去年4月以渣甸臺8號的物業作抵押向3間財務公司借款，被指拖欠本金連利息8400多萬港元。財務公司一方近日入稟高院要求法庭下令陸氏遷出物業，准許其出售物業抵債，並要他們償還欠款差額和利息。高院法官今早(8日)接納原告申請，頒令強制陸氏於7日內清空及交出物業，稍後將以書面判詞解釋理據。

陸氏母子今早派代表反對原告收樓的申請，指原告以7680萬港元出售物業，作價低於合理估值三成。據被告提供的專家報告，涉事物業於今年3月估值應約1.08億港元。陸氏指原告未有盡責任爭取合理的作價，法庭不應頒令強制被告交出物業。

代表原告的資深大律師林定國則指，原告其實早於去年7月已委託5名頂級地產經紀放盤，惟一直無人問津，原告於今年初作銀主盤拍賣，開價7300萬至7900萬港元仍無人競投。而被告一方也嘗試放盤，但沒有買家肯付他們的理想價錢。今年4月，被告開價8300萬港元放盤，買家也只是還價7800萬港元。

林指，被告一方偏離現實的經濟環境，正如估值專家在報告中提到，中美貿易戰、去年社會運動以至近期的新冠肺炎疫情，都令到本地物業市場不明朗。原告為了追回被告的欠款，其實都想物業賣得好價錢以抵債，但原告已跟買家簽訂臨約，被告繼續佔用單位拒絕交出門匙，行為等同阻礙交易，故法庭應頒令收樓，否則原告或因違約而蒙受損失。

林指出，交易將於本月26日正式完成，買家亦需時驗樓，法庭頒令刻不容緩，由於單位現時無人居住，故希望被告可於1至3日內交吉。法官最終頒下收樓令，但准被告7日時間搬傢俬及清走單位內的個人物品。

3名原告分別是易易壹財務有限公司、亞太基金財務有限公司及瑞生信貸有限公司；四名被告分別是陸趙鈞鴻、她的兒子陸永基、女兒黃陸永恩及男子黃偉榮（譯音）。