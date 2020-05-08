菜販認強姦親女　女兒自6歲起屢遭施暴

任職菜販的單親父自女兒6歲起便強姦她，6年間7度施暴，其中一次遭幼子撞破竟仍然繼續。女兒一直啞忍父親，直至前年終把事件告訴教會友人而揭發事件。獸父今(8日)於高院承認兩項企圖強姦、5項強姦及一項虐兒罪，法官要先參考被告的心理專家報告及其子女的創傷報告，將被告還押至至5月29日判刑，明言定會嚴懲。

控方指現年49歲的被告過往有9次案底，包括襲擊長女及襲擊幼子的朋友，更曾被判監。被告於2003年結婚，但其妻因與他爭執，09年已離家到內地居住。現時三姐弟由保良局照顧，母親並無探望過他們。

被告育兩女一子，分別為現年14歲及15歲的女兒X及Y，以及13歲的兒子Z。首次事件發生於2011年9月，當時X約6歲，被告於客廳要求X與他互脫衣服，並企圖把陽具插入X的陰道，X感痛楚及哭泣，被告最終未能成功插入；2014年7月被告同樣企圖強姦當時約8歲的X，但亦因未能成功插入其陰道而作罷。

而在2015年初至2017年7月的間，被告又5度在家中企圖與X性交，且成功把其陽具插入X的陰道，其中兩次他曾付500港元給X，叫她不要告訴其他人；有一次當時只有約7歲的兒子Z更目擊被告與全身赤裸的X性交，被告發現Z後竟表示「唔關你事」並繼續強姦女兒。

另外於2018年9月12日，當時14歲的Y表示想參加課外活動，被告拒絕且掌摑及用衣架毆打她。同月，X終把事件告之教會的朋友，教會報警。

被告於2018年10月18日被捕，並承認曾兩度與X性交及襲擊Y。X事後患上創傷後遺症，她雖然處女膜完好，但她說不想再見到父親。

辯方求情時指被告沒使用過度武力且無令事主懷孕，他認罪顯示其悔意，三姐弟亦因此不用出庭作供。辯方又呈交三姐弟所寫的求情信，不過法官認為這並不等於他們真正原諒父親。

法官強調兒童應受到保護，被告在妻子離開後，應要照顧好子女，但他卻強姦女兒，即使遭兒子撞破，他竟繼續與女兒性交。法官坦言感到震驚及難以置信，難以想像事件對該一名只有的7歲男童會有何影響。