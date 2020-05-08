涉串謀偽造值勤紀錄　廉署起訴2名麵包店前僱員

廉政公署今日(8日)分案起訴2名麵包店前僱員，控告他們涉嫌分別與一名主管串謀偽造值勤紀錄，詐騙該麵包店工資共約2.5萬元，並向該主管提供賄款共逾2.2萬元。2人已獲廉署准予保釋，將於下周二(12日)在沙田裁判法院分案答辯。

葉嘉倫(28歲)為英王麵包(香港)有限公司前高級麵包師；鄧志偉(32歲)為同公司的前高級麵包師組長，各被控2項罪名，即一項串謀欺詐，違反普通法；及一項串謀向代理人提供利益，違反《防止賄賂條例》第9(2)(a)條及《刑事罪行條例》第159A條。

案發時，他們均被派駐到位於沙田的麵包工場工作，在一名高級主管的督導下當夜更製造麵包。在首宗案件，葉被控的其中一項罪名指他涉嫌於17年1月3日至去年3月7日期間，與上述高級主管一同串謀欺詐英王麵包，不誠實地訛稱葉曾於不同日子在該麵包工場報到，因而導致及誘使英王麵包向葉支付工資共逾2萬元。

葉被控的賄賂罪名指他涉嫌於17年1月3日至去年1月30日期間，與該高級主管一同串謀，在無合法權限或合理辯解下，向對方提供約19800元，作為協助事實上是缺勤的葉報到，以其職員證「拍卡」的誘因或報酬。

在第二宗案件，鄧被控的其中一項罪名指他涉嫌於17年8月7日至18年10月5日期間，與該高級主管一同串謀欺詐英王麵包，不誠實地訛稱鄧曾於不同日子在該麵包工場報到，因而導致及誘使英王麵包向鄧支付工資共逾4100元。

鄧被控的賄賂罪名指他涉嫌於17年8月7日至18年11月8日期間，與該高級主管一同串謀，在無合法權限或合理辯解下，向對方提供約2400元，作為協助事實上是缺勤的鄧報到，以其職員證「拍卡」的誘因或報酬。