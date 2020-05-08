消防總隊目涉狎2女下屬　法庭5月25日裁決

消防總隊目陳耀康被指在半年間，先後在消防處總部、3間消防局及流動指揮車內，觸摸兩名女下屬的腰及臀等部位非禮案，控辯雙方今日（8日）在九龍城法院結案陳詞。辯方重申全部非禮事件是子虛烏有，又質疑事主事發後俱不曾向被告投訴。裁判官把案件押後至5月25日裁決，被告獲准以原有條件保釋。

52歲被告陳耀康，被控於2018年8月至2019年3月期間，5次非禮和3次襲擊X，以及一次非禮Y。女事主X和Y，同為消防隊目（控制）。

控方指出此案屬「單對單」性質，相當依賴兩名事主的證供是否可靠。在首兩條控罪中，由於已事隔一段長時間，故事主X的記憶或較模糊。至於後來的控罪，兩名事主均有較清晰印象，部分亦有閉路電視片段或語音訊息、對話記錄支持。對於X曾說過她被非禮的次數「有少無多」，控方認為其說法只反映事件背景，法庭可不給予比重。

辯方強調9宗事件均沒有發生，即使法庭相信或有發生，亦需在毫無合理疑點下才能定罪。辯方提到，控方以事主向第三者發送的語音訊息作佐證，卻沒有傳召接收訊息的人作供，質疑是否能單憑事主一面之詞，就清楚訊息的背後意思及傳訊息的意圖。