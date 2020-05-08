IT經理持續罵警3分鐘　被控公眾地方喧嘩提訊

去年11月11日港島區有反修例示威，其中8男1女在半年後被檢控，他們今（8日）分6宗案件在東區法院提訊。其中，34歲資訊科技經理陳浩淪被控一項在公眾地方作出喧嘩的行為罪，指他於去年11月11日在柴灣道滙豐銀行外重覆及持續地用3分鐘責罵警員及煽動人群阻礙警員。上述9名被告均毋須答辯，准以500至5000港元保釋至6月5日至7月3日再提堂。

另外3男1女涉嫌於去年11月11日至12日，在港島各處用雜物堵路，當中17歲女學生黃楚喬被控於銅鑼灣崇光百貨外留下垃圾桶及膠欄等；21歲男學生袁兆鋒被控於鴨脷洲橋道與鴨脷洲徑交界陳列垃圾、垃圾桶及塑膠圍欄；22歲保安員黎進軒及20歲電腦技術員徐鋕賢則被控在薄扶林一帶留下消防專用欄等物品，黎另被控管有剪刀、𠝹刀及七條膠索。

而4名年齡介乎16至20歲的男學生則被控管有攻擊性武器或適合作非法用途的工具罪，其中周銘鴻、16歲嚴姓男生及莫穎然被控於去年11月11日在鰂魚涌康怡廣場外管有一把可折軍刀、4包膠索帶及一把螺旋鉗；17歲學生周智宏則被控在同日於筲箕灣管有士巴拿、燒烤鉗、一包索帶及一卷膠帶。