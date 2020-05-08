食肆鬆綁人流復訂枱增　東主冀禁令再放寬至12人1枱

新冠肺炎疫情緩和，政府放寬的食肆防疫措施今(8日)生效，在九龍城已出現超過4人一枱的情況，有酒樓因應措施在停業多月後重開，亦有食肆負責人為放寬措施感高興，透露禁令「鬆綁」帶動母親節的訂枱率，惟有市民擔心疫情未有受控，選擇避免多人外出消費。

放寬措施首日，九龍城有餐廳於午膳時間，已有8名食客同坐一枱，但未見有多於4人的搭枱情況，餐廳城寨風味的餐飲業務總監麥裕華對放寬「喜訊」感「開心」，指從政府宣布消息始，已陸續接獲預訂母親節套餐，他指，現時訂座率較放寬前多出1倍，其中一半為6人以上的訂位。他稱，「3月時得番以往40%生意，希望放寬後可以回復到80%」，惟預期生意額仍會較往年母親節下跌25%。「我哋當然會想開放到一圍12人，但都明白要循序漸進」，對前景感樂觀。

另外，同區有酒樓因應疫情關店多時，今日重開，記者見下午茶時段亦有一半以上的入座率，經理黃先生指，酒樓自3月29日起因應食肆防疫措施決定停業，坦言開心可於今日重開。他又提到，現時訂座率已有60%，主要以6人家庭為主。另有餐廳經理莫小姐表示，各員工對放寬禁令已等候多時，並指周末母親節檔期訂座率很高，雖然未有透露具體數字，但對生意「好有希望」。

泰國華僑陳女士指，放寬措施後將會與家人等6人飯敘，「香港個個都戴口罩，唔驚，都要出嚟消費，唔係間間舖都閂晒好慘。」但亦有市民未有信心外出，金女士指，以往母親節會外出吃飯，惟今年疫情影響，儘管放寬同枱用膳人數，但信心仍不大，「應該都唔會約朋友、屋企人，醫生都講起碼要28日(零確診)」，選擇留在家中慶祝。

現時放寬措施下，容許食肆一枱食客人數從4人調高至8人，又准許食客坐多過座位一半，惟仍要為客人量度體溫、枱與枱之間維持1.5米距離等。