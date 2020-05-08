公司註冊處再證　為壹傳媒做秘書公司冇攞牌

壹傳媒黎智英醜聞不絕！黎智英擔任董事的「力高顧問有限公司」日前被揭涉嫌未取得相關牌照，違例提供「公司秘書」服務後，公司註冊處再證實根據該處紀錄，另一間為壹傳媒多間附屬公司擔任公司秘書的「壹傳媒企業服務有限公司」，亦未曾向該處申請信託或公司服務提供者牌照。公司註冊處表明會調查跟進，並視乎個案的情況，考慮採取檢控行動。

公司註冊處發言人指，根據《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例》，公司服務提供者須向公司註冊處處長申請牌照，方可在香港經營提供公司服務的業務。除特定情況外，根據該條例，任何人在沒有牌照的情況下經營公司服務業務，即屬犯罪。一經定罪，可處罰款10萬港元及監禁6個月。自發牌制度於2018年3月實施至今，該處不時收到涉嫌違反該條例的投訴。如有人可能涉及在沒有牌照的情況下經營公司服務的業務，該處會調查跟進，並視乎個案的情況，考慮採取檢控行動。

根據公司查冊資料顯示，「壹傳媒企業服務有限公司」為近60間與壹傳媒業務有關的公司提供公司秘書服務，而多間公司均為壹傳媒行政總裁張劍虹、執行董事兼財務總裁周達權名下。翻查壹傳媒集團的年報，顯示部分有關公司是壹傳媒的附屬公司，例如「壹傳媒出版有限公司」、「壹購物有限公司」、「壹傳動國際有限公司」、「爽報有限公司」等。「壹傳媒企業服務有限公司」註冊地址為將軍澳壹傳媒大樓，成立於1989年11月，董事亦為張劍虹及周達權。

至於日前被揭未持相關牌照的「力高顧問有限公司」，則為黎智英次子黎耀恩的10間公司，提供「公司秘書」服務。該公司於1988年2月成立，董事為黎智英和周達權，兩人亦持有該公司的全部股權。該公司為黎智英次子黎耀恩的10間公司，提供公司秘書服務，包括早前爆出「二手凍檸茶」奉客的「四季常餐」，餐廳位於威靈頓街的分店最終結業。此外，該公司亦為黎智英左右手Mark Simon任董事，及至少11間由黎智英任董事的公司提供秘書服務，而有關公司均曾利用將軍澳壹傳媒大樓作為註冊地址。

有業內人士指，過往曾有人透過本港秘書公司成立離岸公司，牽涉洗黑錢不法活動，為堵塞洗黑錢活動，當局於2018年修改法例，相關公司需申請牌照方可經營，執法部門應深入調查各項金錢交流，了解當中有否涉及違法行為。

與黎智英有關連的至少17間私人股份有限公司，早前被指涉嫌違反將軍澳工業邨地契條款，以壹傳媒大樓地址註冊。當中15間公司董事均為黎智英，其中3間與其左右手Mark Simon共同持有。另外兩間則由Mark Simon任董事。最令人懷疑的是，該17間公司於3月底齊齊「搬竇」到灣仔一幢商廈，包括「力高顧問有限公司」。

就壹傳媒涉嫌違反將軍澳工業邨地契條款，警方會展開調查。消息指，警方已將案件交由將軍澳警區重案組接手跟進並接見報案人，稍後決定調查方向，其中一調查重點，是否有人提供虛假資料以騙取地政總署低廉租金。