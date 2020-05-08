51個受訪病人自助組織　2個月收1.5萬個涉疫情求助

病人自助組織於過去2個月，接獲14733個與疫情有關的查詢或求助。

新冠肺炎疫情期間，不少社福機構受影響，香港病人組織聯盟及香港復康會成功訪問了51個病人自助組織，相關組織在過去2個月合共收到約1.5萬個與疫情有關的查詢或求助；另向2.6萬名病友或家屬發放防疫物資抗疫，部分組織更為有緊急需要的會員提供適切的同路人支援，以彌補社會服務暫停帶來的影響。

調查於本年3月30日至4月18日進行，51個自助組織中，有45個自助組織在過去兩個月曾發放防疫資訊，並且全部都有派過防疫物資，例如口罩、洗手液、酒精消毒紙等，每個組織平均發放了1200件抗疫物資，有2.6萬人受惠。

然而，調查指社會對病人自助組織認識依然不足，故支援一直貧乏，沒有會址的組織甚至面對沒有地方派發及存放物資、人手不足等問題。

慧進會主席袁少林表示，在疫情下發現不少中風會友因患有數種長期病患，但部分組織在無經費、無會址、無支援等「三無」情況下，顯得有心無力。復康互助會主席陳明基亦感慨，因醫院完全暫停探訪安排，一名患有末期癌症病者在臨終前未能跟家人見面，在協會安排同路人一連7日陪同行動不便家屬到院終能完夢，個案反映了病人自助組織的重要性。

香港病人組織聯盟建議政府可以考慮動用防疫基金為自助組織及其會員提供津貼，特別是政府非恒常撥款的組織，用作支付租金、薪金或購買電腦科技工具等，以解決自助組織的燃眉之急。長遠而言，政府應制訂支援自助組織的政策，如於18區設立自助組織中心。

面對疫情下，不同的社會福利機構及自助組織需要改善服務提供模式，例如增加網上支援，以繼續服務有需要人士。聯盟指自助組織的抗疫物資短缺，希望有心人捐贈物資。