向管工送禮但未獲編較好工作　醫院助理投訴終自投羅網

醫管局轄下公立醫院一名運作助理，就其工作向上司送贈禮物，涉及價值逾1100元的食品，早前被廉政公署起訴。被告今日（8日）在東區裁判法院承認控罪。案件押後至6月5日再提訊，被告獲准保釋。

50歲被告蔣紅玲承認三項向公職人員提供利益罪名。案情透露，被告案發時為醫管局轄下東區尤德夫人那打素醫院的運作助理，隸屬洗衣部轄下的熨部。熨部負責處理床單、枕套、毯子及手術用途的小布。被告的上司為一名管工，該管工負責協助編製輪值表、編配日常工作、批核例假，以及為下屬進行工作表現評核。

被告發覺該管工經常挑剔她因欠缺經驗而在工作時犯錯，又會編配較吃力不討好的工作給她，以及在工作間責駡她。為改善雙方關係，被告在同事建議下決定送贈禮物給該管工。

案情指，在2017年6月某日，儘管被告知道當天並非該管工生日，她仍把一張生日蛋糕收據交給該管工，讓她自己提取價值約300元的蛋糕，之後被告發覺自己獲編配較討好的工作，但其後她感到情況再度轉差。被告於是再把一份禮品，即一盒價值195元的乾鱷魚肉放置到該管工的儲物櫃內，並告知對方有關事宜。

由於被告繼續獲編配吃力不討好的工作，遂於2017年11月再把2隻共值約660元的新鮮靑邊鮑魚放置到該管工的儲物櫃內，並及通知對方有關事宜。

雖然被告已提供共值1155元的禮物，被告發覺情況並沒有改善。被告於去年3月向醫管局作出投訴，醫管局再把有關事宜轉介廉政公署。被告向廉署承認曾提供上述禮物予該管工，意圖令對方在工作上善待自己。她又相信該管工接受了該些禮物。