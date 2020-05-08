8人涉理大衝突期間犯案　被控暴動2人還押

去年11月的理大衝突中，大批示威者被捕，其中2人被控暴動，另有人因涉嫌訛稱沒有身份證而落網。7男1女被告今日（8日）分6案在九龍城法院提訊。被告暫時毋須答辯，分別押後至7月及9月再訊。除2人涉暴動須還押外，其餘各人俱獲准保釋。

23歲被告施英濠，報稱為建築工人；20歲文自強，報稱是文員。他們被控於去年11月18日，在油麻地加士居道天橋近伊利沙伯醫院參與暴動；施另被控在上址攜有2把刀和一個錘；文另被控管有2罐電油。案件押後至7月17日，他們的保釋申請被拒。

18歲被告鄭啟駿及16歲李佳豪，均是學生。他們被控於去年11月21日，在尖沙咀康達徑尖東救護站，在救護車內訛稱當時沒有身份證明文件，企圖誤導警務人員。案件押後至9月7日。

16歲姓祝女學生，被控於11月19日，在尖沙咀科學館徑及康達徑交界，管有一個士巴拿。她的案件押後至9月7日。21歲時裝設計師陳子朗，他被控在11月18日，在尖沙咀科學館華懋廣場外近停車場，管有一個士巴拿。案件則押後至7月10日。

24歲被告梁祖光，報稱時售貨員，被控於去年11月20日，在尖沙咀暢運道南危駕一輛私家車。另外，32歲被告陳鎮洋，報稱是建築安全主任，被控於11月18日，紅磡繞道近理大李兆基樓危駕一輛客貨車。兩案均押後至9月7日再訊。據了解，2人均疑在駕駛「家長車」義載示威者時被捕。